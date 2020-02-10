Mozambik'te silahlı saldırılar 100 bin kişiyi yerinden etti - Son Dakika
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Mozambik'te silahlı saldırılar 100 bin kişiyi yerinden etti

6 saat önce

Mozambik'in kuzeyindeki doğal gaz zengini Cabo Delgado vilayetinde artan şiddet olayları nedeniyle en az 100 bin kişi yerinden oldu.

Mozambik'te silahlı saldırılar 100 bin kişiyi yerinden etti, System.String[]

Mozambik'in kuzeyindeki doğal gaz zengini Cabo Delgado vilayetinde artan şiddet olayları nedeniyle en az 100 bin kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamaya göre, son aylarda silahlı grupların düzenlediği silahlı saldırılarda "dramatik" artış kaydedildi.

Yılbaşından bu yana 28 saldırı yaşanırken, saldırılar Cabo Delgado'nun güneyine doğru yayılmaya, halk da bölgenin başkenti Pemba kentine doğru kaçmaya başladı.

Saldırganlar köylerdeki evleri ve iş yerlerini yakarak zarar verdi ve şimdiye kadar yerinden olan 100 bin kişi arkalarında her şeylerini bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Dünyanın en büyük gaz rezervlerine sahip olduğu belirtilen bölgede enerji şirketleri ExxonMobil ve Total'in de projeleri bulunuyor. Bu şirketlerin ayrıca hükümetten bölgedeki güvenlik güçlerinin sayısını artırmasını istediği ifade ediliyor.

Eylemlerini 2017 yılından bu yana sürdüren silahlı grupların neyi amaçladıkları henüz netlik kazanmış değilken, medya organlarında Ensar al-Sunna isimli bir grup hedef gösteriliyor.

Matias Delgado, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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