Mozambik'te siviller, Ensar'ul Sunna'den kurtarılan Mocimboa da Praia'ya dönmeye başladı - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te sivillerin, Ensar'ul Sunna örgütünden kurtarılan Mocimboa da Praia bölgesine dönmeye başladığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik ve Ruanda güçlerinin ortak operasyonları sonrası bölgede güvenlik sağlandı.

Ardından aileler, Mocimboa da Praia'daki evlerine dönmeye başladı.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, Mocimboa da Praia bölgesi, 9 Ağustos'ta örgütten geri alınmıştı.

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, örgütün 4 yıl önce başlayan saldırılarında bugüne kadar 800 bin kişi yerinden oldu.

Yerel halk, saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.