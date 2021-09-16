Mozambik'te terör operasyonları sonrası bazı bölgelerde hayat normale döndü - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in bazı bölgelerinde Ensar'ul Sunna örgütüne yönelik operasyonlar sonrası hayatın normale döndüğü bildirildi.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu Misyonu (SAMIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cabo Delgado bölgesinde örgüte yönelik operasyonlarda başarı sağlandığı kaydedildi.

Cabo Delgado'daki bazı yolların açıldığı ve güvenliğin sağlandığı belirtilen açıklamada, Mueda, Macomia ve Nangade bölgelerinde hayatın normale döndüğü bildirildi.

Mueda'nın Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin doğum yeri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Pemba ile bağlantı yollarının da açıldığı vurgulandı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.