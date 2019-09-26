Son Dakika Haberleri: Mozambik'te terör saldırıları: 12 ölü
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Mozambik'te terör saldırıları: 12 ölü

1 saat önce

Mozambik'te devlet başkanlığı seçimi öncesi düzenlenen terör saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mozambik'te terör saldırıları: 12 ölü, System.String[]

Mozambik'te devlet başkanlığı seçimi öncesi düzenlenen terör saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mocimbao da Praia bölge yetkililerinden Assane Issa, yaptığı açıklamada, seçimden önce bölgeye bağlı Mbau ve Mindumbe köylerinde düzenlenen terör saldırılarda 12 kişinin öldüğünü söyledi.

Issa, "Teröristlerin, Mbau köyüne girerek gençlerin toplandığı bir bara düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Teröristlerin Mindumbe köyünde de 2 kişiyi öldürdüğünü kaydeden Issa, iktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) binasının da kundaklandığını ifade etti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi de konuya ilişikin yaptığı açıklamada, hükümetin bu tür terör saldırılarını önlemek için savunma ve güvenlik güçlerine gereken araçları tedarik edeceğini kaydetti.

Nyusi, "Ülkemize yayılan bu korkunun ve başarımızı tehdit eden saldırıların devam etmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ülkede 15 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Nyusi ikinci dönem için yarışacak.

Mozambik'te geçen yıldan beri kamu binalarına ve güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör saldırısı düzenlendi.

Saldırılardan Eş-Şebab isimli terör örgütü sorumlu tutulurken, grubun Somali'de aynı ismi taşıyan örgütle bağlantısının olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

Mozambik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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