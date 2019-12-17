Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı - Son Dakika

Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı

6 saat önce

Mozambik'te, gemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve kaçmaya çalışırken 1,5 ton eroini ateşe veren 12 İran vatandaşı gözaltına alındı.

Mozambik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan 12 İranlı yakalandı, System.String[]

Mozambik'te, gemiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan ve kaçmaya çalışırken 1,5 ton eroini ateşe veren 12 İran vatandaşı gözaltına alındı.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Mozambik Donanması ve Kriminal Soruşturma Servisi (SERNIC), hafta sonu kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde kıyıdan 50 kilometre uzaklıkta bir kaçakcı gemisine operasyon düzenledi.

Yakalanacaklarını anlayan 15 İranlı, gemiden atlamadan önce 1,5 ton eroini ateşe verdi. Denize atlayanlardan 3'ü ölürken 12'si sağ olarak yakalandı.

Operasyona ilişkin paylaşılan fotoğraflarda geminin ateşe verildiği görüldü.

Mozambik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:26 Kaynak: AA
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