Yaklaşık 20 yıldır arandıktan sonra geçen hafta Mozambik'te yakalanan Brezilyalı "uyuşturucu baronu" Gilberto Aparecido dos Santos, ülkesine geri gönderildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mozambik İçişleri Bakanlığı, yasa dışı şekilde ülkeye giren Santos'un sınır dışı edildiğini duyurdu.

"Fuminho" olarak bilinen ve "uyuşturucu baronu" olduğu ileri sürülen Santos, Brezilya Hava Kuvvetleri tarafından Mozambik'ten teslim alındı.

Brezilya polisi, ABD ve Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) katıldığı bir operasyonla geçen hafta yakalanan Santos'un Avrupa ve Afrika'ya tonlarca kokain soktuğu ileri sürülüyor.

Santos, Sao Paulo merkezli uyuşturucu çetesi "First Capital Command"ın liderlerinden biri olarak kabul ediliyor.