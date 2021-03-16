Mozambik'teki çatışmalar nedeniyle evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 670 bine yükseldi - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün 2017'den bu yana sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişinin evini terk ettiği bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children Mozambik Direktörü Chance Briggs tarafından yapılan açıklamada, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado'da devam eden çatışmalardan etkilenen kişilerin sayısının her geçen gün arttığına işaret edildi.

Briggs, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 600'ü geçtiğini duyurdu.

Cabo Delgado'daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayısının 670 bine yükseldiği bilgisini paylaşan Briggs, çatışmalar nedeniyle insani durumun kötüleştiği ve bölgedeki halkın insani yardıma muhtaç hale geldiğini aktardı.

Briggs, örgüt tarafından 11 yaş altı çocukların da hedef alındığını belirtti.

Öte yandan ABD ordusunun Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadelede Mozambik ordusuna askeri eğitim vermeye başladığı açıklandı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 1,3 milyon kişinin güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.