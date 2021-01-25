Mozambik'teki Eloise Kasırgası'ndan 176 bin kişi etkilendi - Son Dakika

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Eloise Kasırgası'nın 176 bin kişiyi etkilediği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, hafta sonu yaşanan kasırgada en az 6 kişi hayatını kaybetti.
Kasırganın daha çok ülkenin ortasındaki Sofala eyaletini vurduğu ve ülke genelinde 176 bin Mozambiklinin Eloise Kasırgası'ndan etkilendiği kaydedildi.
Kasırga ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ise 5 binden fazla evi kullanılamaz hale getirdiği açıklandı.
Hasar gören yerler arasında 26 sağlık merkezi ve 161 okul bulunuyor.
Her yıl ekim-nisan döneminde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve yağışlar, Hint Okyanusu kıyısındaki birçok Güney Afrika ülkesini etkiliyor.
Kaynak: AA
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