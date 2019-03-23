Son Dakika Haberleri: Mozambik'teki Kasırga ve Sel

Mozambik'teki Kasırga ve Sel

1 saat önce

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 417'ye çıktı.

Mozambik'teki Kasırga ve Sel, System.String[]
Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 417'ye çıktı.

Yerel basındaki haberlere göre, Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, Idai kasırgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 417'ye yükseldiğini belirterek arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Öte yandan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), bölgede on binlerce kişiye kolera teşhisi konulduğunu açıkladı.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti. Afette 300 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 bin kişinin ise hala kurtarılmayı beklediğini açıklanmıştı.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:32 Kaynak: AA

Güney Afrika, Mozambik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! Kıyı İlçelerde Hissedildi Son Dakika! BDDK Manipülatif Döviz Alımı Hakkında Soruşturma Başlattı İngiltere'de Referandum Yapılmasını İsteyen 1 Milyon Kişi Sokaklara Çıktı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 20:07:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mozambik'teki Kasırga ve Sel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]