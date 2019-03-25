Mozambik'teki Kasırga ve Sel

Mozambik'te meydana gelen kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısının 447'ye, çadır kente sığınanların sayısının ise 128 bine yükseldiği belirtildi.

Mozambik'te meydana gelen kasırga ve kuvvetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ölenlerin sayısının 447'ye, çadır kente sığınanların sayısının ise 128 bine yükseldiği belirtildi.



Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, gazetecilere yaptığı açıklamada, afette 447 kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.



Correia, Idai kasırgası nedeniyle çadır kente sığınanların sayısının 128 bine ulaştığını kaydetti.



Mozambik'te iki hafta önce meydana gelen Idai kasırgası ve sellerden 1 milyondan fazla kişi etkilenmişti.



Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan zarar görmüştü. Afette 15 bin kişinin ise hala kurtarılmayı beklediği açıklanmıştı.



Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler için ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

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