Mozambik'teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mozambik'teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mozambik'teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetinde görülen kolera salgını nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Mozambik'teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado vilayetinde görülen kolera salgını nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Cabo Delgado Sağlık Direktörü Anastacia Lidimba, kolera vakalarının ilk olarak silahlı saldırılardan kaçarak sahil kıyılarına sığınan yerinden edilmiş kişiler arasında görüldüğünü söyledi.

Lidimba, şimdiye kadar 273 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, salgın nedeniyle en az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, bazı bölgelerde ise durumun kötüleştiğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM), doğal gaz zengini olan Cabo Delgado vilayetinde artan şiddet olayları ve silahlı saldırılar nedeniyle en az 100 bin kişinin yerinden olduğunu açıklamıştı.

Bölgedeki eylemlerini 2017'den bu yana sürdüren silahlı grupların neyi amaçladıkları netlik kazanmış değilken, medyada "Ensar al-Sunna" isimli bir grup hedef gösteriliyor.

Matias Delgado, Anastacia, Mozambik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan
Son Dakika: Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP kongresiyle ilgili soruşturma başlattı Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Son dakika: Esenboğa'da koronavirüs paniği! Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Son Dakika Haberleri
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:31:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mozambik'teki kolera salgınında 20 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]