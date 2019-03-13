Son Dakika Haberleri: Mozambik'teki Sel

Mozambik'teki Sel

52 dakika önce

Mozambik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya çıktı.

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Mozambik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya çıktı.

Mozambik Hükümeti Basın Sözcüsü Ana Comoana, yaptığı açıklamada, ülkede şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle ölenlerin sayısının 10'dan 66'ya yükseldiğini belirtti.

Comoana, sellerde 6 bine yakın evin çöktüğünü, 111 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sel mağdurları için Zambezia ve Tete bölgelerinde 16 geçici yerleşme merkezi kurulduğunu ifade eden Comoana, mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere giyecek, gıda ve battaniye gibi malzemelerin gönderildiğini söyledi.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Mozambik'te sık sık yaşanan fırtına ve seller birçok ölüme neden oluyor.

Ülkede 2000'de meydana gelen selde 800 kişi, 2015'te ise 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:42 Kaynak: AA

Mozambik, Güncel
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