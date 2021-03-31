Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle 900 bin kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın 24 Mart'tan bu yana saldırılar düzenlediği Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde 900 bin kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) Bölge Direktörü Lola Castro, yaklaşık 1 haftadır sivillere düzenlenen saldırılarda yüzlerce kişinin komşu ülke Tanzanya ve Pemba Adası'na sığındığını açıkladı.

Castro, "Çatışmalar nedeniyle acil gıda yardımına ihtiyaç duyan kişilerin sayısı 900 bine yükseldi." ifadesini kullandı.

Saldırıların ani bir şekilde başladığını aktaran Castro, insanların elbiselerini dahi almadan evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, "İnsani kriz bitmiyor, artıyor." dedi.

Fransız şirket Total'in doğal gaz çıkarma tesisi inşasına yakın konumda bulunan Palma bölgesinde 24 Mart'tan bu yana iletişim hatları da kesik durumda bulunuyor.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.