Mozambik, terör saldırılarına karşı sınır kontrollerinin artırılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarını engellemek için Güney Afrika ülkelerine sınırların daha fazla korunması çağrısında bulundu.

Yerel basındaki habere göre, Mozambik'in başkenti Maputo'da düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) toplantısında konuşan Nyusi, bölge ülkelerinden, Cabo Delgado'da devam eden terör saldırılarına karşı daha fazla adım atılmasını istedi.

Nyusi, "SADC ülkelerinin terörle mücadele için atması gereken adımlar arasında sınır kontrollerinin artırılması geliyor." dedi.

Sınırdaki yasa dışı geçişlere de dikkati çeken Nyusi, Güney Afrika ülkeleri güvenlik güçleri ve yargı sistemlerinin, terörün finansmanı olan kaçakçılık ve yasa dışı para geçişleriyle mücadele etmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan SADC toplantısında, terörle mücadeledeki ihtiyaçları belirlemek için Mozambik'e teknik bir ekibin gönderilmesi kararı alındı.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'ul Sunna terör örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu, yerel halk, "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

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