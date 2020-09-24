Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı - Son Dakika

Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı

Afrika'nın doğal gaz zengini ülkesi Mozambik, kuzeyde son 3 yıldır tırmanışa geçen terör saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) destek istedi.

Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı, System.String[]

Afrika'nın doğal gaz zengini ülkesi Mozambik, kuzeyde son 3 yıldır tırmanışa geçen terör saldırılarının ardından Avrupa Birliği'nden (AB) destek istedi.

Portekiz Haber Ajansının (LUSA) haberine göre, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Mozambik'in AB'den açık bir mektupla terörle mücadele konusunda yardım istediğini ve Birliğin bu talebe olumlu cevap vermesini beklediklerini söyledi.

Mozambik'in askeri eğitim ve lojistik destek talebinin karşılanması için aktif çaba göstereceklerini kaydeden Silva, konunun Avrupa Parlamentosunda tartışıldığına, AB ve Mozambik arasında güçlü bir iş birliği olduğuna işaret etti.

Kuzeydeki doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Cabo Delgado vilayetinde silahlı örgütleri kontrol etmekte zorlanan Mozambik hükümeti, Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

3 yıldır saldırılar sürüyor

Cabo Delgado vilayetinde sivil halka ve güvenlik güçlerine karşı 3 yıldır saldırılar düzenleyen ve DEAŞ bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı gruplar, yaklaşık iki ay önce ülkenin kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia'yı ele geçirmişti.

Ensar al-Sunna veya Eş-Şebab olarak isimlendirilen örgütün bölgede bağımsız devlet kurmayı amaçladığı iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Cabo Delgado'da yaşanan saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 300 bin kişi yerinden oldu.

Avrupa Birliği, Mozambik, Afrika, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den korkutan araştırma: Koronavirüs mutasyon geçirdi, artık daha bulaşıcı 2 erkek ile 1 kadın, sokak ortasında sopalarla birbirine girdi! O anlar kamerada Türk Bayrağını indirmeye çalışan şahsı, polis öfkeli kalabalığın elinden zor aldı Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Marmara'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
21:33
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu         
20:31
Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi Son Dakika: Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne, tahliye edildi         
19:53
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı         
19:35
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm         
18:17
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı Ülke sağanak yağışa teslim! Meteoroloji bölge bölge uyardı         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 21:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mozambik terörle mücadele için Rusya'dan sonra AB'nin kapısını çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei