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Mozambikli kadınlar TİKA ile meslek sahibi oluyor

36 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'in başkenti Maputo'da kadınların meslek edindirilmesi amacıyla 2 dikiş atölyesi kuruldu.

Mozambikli kadınlar TİKA ile meslek sahibi oluyor, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambik'in başkenti Maputo'da kadınların meslek edindirilmesi amacıyla 2 dikiş atölyesi kuruldu.


TİKA, Mozambik'te meslek edindirmeye yönelik projeler ile gelir getirici projeler yapmaya devam ediyor.


"Sürekli Dikiş Merkezi" projesi başkent Maputo'nun çevresindeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Magoanine Mahallesi'nde bulunan Maputo Belediyesi Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında oluşturulan iki dikiş atölyesi 20 dikiş makinesi ile hizmet vermeye başladı.


Proje bünyesinde kurulan merkezde kadınlar ve gençler için dikiş eğitimi yani sıra aile bütçelerine katkı sunmak için kullanıma açık atölyeler kuruldu. Atölyeler belediyenin vereceği eğitimlerin dışında da halkın kullanımına açık olacak ve böylece gerek kişisel kullanım gerek ticari amaçla vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.


Merkezin açılışına T.C. Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Maputo Belediye Başkanı Eneas Comiche, yerel yöneticiler, basın mensupları ve bölge halkı katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Comiche, Maputo halkının kalkınması için yapılan projeden dolayı Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Mozambik, Maputo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:39 Kaynak: İHA
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