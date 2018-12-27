Mozart'ın Sihirli Flüt Operası Viyana'da Sahneleniyor
46 dakika önce
Wolfgang Amadeus Mozart'ın en çok sahnelenen büyüleyici operası Sihirli Flüt Avusturya'nın başkenti Viyana'da festival sezonunda yeniden izleyicinin karşısında.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:36 Kaynak: Youtube
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