Son Dakika Haberleri: Mozart'ın Sihirli Flüt Operası Viyana'da Sahneleniyor

Mozart'ın Sihirli Flüt Operası Viyana'da Sahneleniyor

46 dakika önce

Wolfgang Amadeus Mozart'ın en çok sahnelenen büyüleyici operası Sihirli Flüt Avusturya'nın başkenti Viyana'da festival sezonunda yeniden izleyicinin karşısında.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın en çok sahnelenen büyüleyici operası Sihirli Flüt Avusturya'nın başkenti Viyana'da festival sezonunda yeniden izleyicinin karşısında.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:36 Kaynak: Youtube

Avusturya, Wolfgang Amadeus Mozart, Viyana, Genel
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