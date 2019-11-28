Son Dakika Haberleri: Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı
Son Dakika Güncel Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı - Son Dakika

Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı

6 saat önce

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portesi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon avroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

Mozart'ın çocukluk portesi 4 milyon avroya liraya satıldı, System.String[]

Avusturyalı müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart'ın çocukluk portesi Fransa'da yapılan açık artırmada 4 milyon avroya (25,4 milyon liraya) satıldı.

BBC'nin haberinde, Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.

Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.

Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.

Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.

Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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