Son Dakika Haberleri: Mozart'ın çocukluk portesi 4 Milyon Euro'ya satıldı
Son Dakika Magazin Mozart'ın çocukluk portesi 4 Milyon Euro'ya satıldı - Son Dakika Magazin

Mozart'ın çocukluk portesi 4 Milyon Euro'ya satıldı

7 saat önce

BBC'nin haberinde, Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.

Mozart'ın çocukluk portesi 4 Milyon Euro'ya satıldı, System.String[]

BBC'nin haberinde, Mozart 13 yaşındayken yapılan portrenin temasının, müzik dehasının 1770'de İtalya'da verdiği konser olduğu belirtildi.


Christie's müzayede evi yetkilisi Astrid Centner, portrenin muhtemelen İtalyan ressam Giambettino Cignaroli tarafından çizildiğini açıkladı.


Müzayede evi, 4 milyon avroya satılan portrenin, Mozart hayranı bir kişi tarafından yaptırıldığını, ünlü müzisyenin önündeki tüm kompozisyonu gösterdiğinden büyük ilgi gördüğünü ve tahmin edilenin üzerinde bir rakama satıldığını bildirdi.


Müzikologlar, portrede görülen notaların, Mozart tarafından bestelenmiş olabileceğini söylerken, bazıları, Venedikli besteci Baldassare Galuppi'ye ait olabileceğini iddia ediyor.


Portrenin Fransız piyanist Alfred Cortot'un koleksiyonundan Christie's müzayede evine geldiği ifade edildi.

İtalya, Mozart, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:06 
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