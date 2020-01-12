Mozart'ın hayatına odaklanan "Amadeus" oyununun prömiyeri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mozart'ın hayatına odaklanan 'Amadeus' oyununun prömiyeri yapıldı - Son Dakika

Mozart'ın hayatına odaklanan "Amadeus" oyununun prömiyeri yapıldı

6 saat önce

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı "Amadeus" oyununun prömiyeri yapıldı.

Mozart'ın hayatına odaklanan

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz'ın paylaştığı "Amadeus" oyununun prömiyeri yapıldı.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesine odaklanan oyun, UNIQ Hall'de tiyatroseverlerle buluştu.

Fazıl Say, Suna Keskin, Nevra Serezli, Kerem Alışık, Barış Falay, Deniz Uğur, Hande Soral, Hakan Meriçliler, Kaan Taşaner, Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Zeynep Tuğçe, Ekin Türkmen gibi sanat dünyasının ünlü isimleri de oyunu izleyenler arasında yer aldı.

Dekoru, kostümleri ve müzikleriyle göz dolduran "Amadeus"un oyuncuları, seyirciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Işıl Kasapoğlu rejisiyle Çolpan İlhan- Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertaiment iş birliğinde hazırlanan oyunun ardından Kerem Alışık ve Işıl Kasapoğlu teşekkür konuşması yaptı.

Canlı orkestra ekibe eşlik ediyor

Şef Volkan Akkoç yönetiminde 10 kişilik canlı orkestra ve 12 kişilik koroyla sergilenen oyunun dekor tasarımında Hakan Dündar, kostüm tasarımında ise Nalan Alaylı imzası bulunuyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Ahmet Mark Somers, Kevork Türker, Sabri Özmener, Yiğit Pakmen, Murat Yılmaz, Cihan Ayhan, Ceren Aydın Akkoç, Ayşe Yakut Somer, Dilay Yıldız, Numan Direkçi, Cihan Akbilek ve Ferdi Taşkın yer alıyor.

Mozart'ın yaşamını, Salieri üzerinden anlatan oyunun konusu özetle şöyle:

"Mozart, gündelik yaşamında sıra dışı karakter olarak yaşamdan hayli kopuk bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak için ilginç bir yol seçen sanatçı, tutarsız davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yaşamıyla müziği zıt kutuplarda ilerleyen ve adeta bir 'tutunamayan' profili çizen Mozart, bu sağlıksız yaşamı yüzünden Salieri'yi endişelendirmektedir. Mozart'a göre çok daha disiplinli ve müzik konusunda hırslı olan Salieri, Mozart kadar başarılı olamamaktadır. Bu düşünceler zamanla farklı bir ilişki kurmalarına neden olur."

Selçuk Yöntem, Amadeus, Mozart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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