Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu - Son Dakika Dünya

Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

6 saat önce

Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştuView on euronews.

Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştuView on euronews

Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu

Salzburg, Mozart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:30 
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