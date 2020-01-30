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Mozart'ın Mesih oratoryosu memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştu
6 saat önce
Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştuView on euronews.
Dünyaca ünlü besteci Mozart'ın "Der Messias" (Mesih) oratoryosu, sanatçının memleketi Salzburg'da sanatseverler ile buluştuView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:30
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