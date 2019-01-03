Son Dakika Haberleri: Mozart Ödüllü Ali İnsan, Saygı Albümü İçin Türkiye'ye Uçtu

Mozart Ödüllü Ali İnsan, Saygı Albümü İçin Türkiye'ye Uçtu

48 dakika önce

ALMANYA'da düzenlenen yarışmada Mozart Ödülü'nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan, Fikret Şeneş'e Saygı Albümü projesinde 'Memleketim' şarkısını seslendirmek üzere Türkiye'ye uçtu.

Mozart Ödüllü Ali İnsan, Saygı Albümü İçin Türkiye'ye Uçtu, System.String[]
ALMANYA'da düzenlenen yarışmada Mozart Ödülü'nü kazanan 13 yaşındaki Ali İnsan, Fikret Şeneş'e Saygı Albümü projesinde 'Memleketim' şarkısını seslendirmek üzere Türkiye'ye uçtu. Frankfurt'tan THY'ye ait tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşan Ali İnsan'a babası Hüseyin İnsan eşlik etti. Havalimanında yapımcı Murat Yıldırım tarafından karşılanan İnsan, albümde "Memleketim" şarkısını kemanıyla çalarak, seslendireceğini söyledi. İnsan, Türkiye'ye geldiği için çok sevinçli olduğunu, İstanbul'da 3 gün kalacağını Almanya'da okulların 7 Ocak'ta açılması nedeniyle tatilini kısa tutacağını söyledi.

FAZIL SAY İLE TANIŞMAYI ÇOK İSTERİM

Mozart ödülünü aldıktan sonra Almanya'da tanınmaya başladığını kaydeden İnsan, "Bu bir başarıydı. Almanya'da şimdiye kadar Mozart ödülünü alan ilk yabancı oldum. Bu da beni çok mutlu etti. Türkiye'den Fazıl Say ve Cihat Aşkın'ı çok seviyor ve dinliyorum. Onlarla tanışmadım. Ama Fazıl Say ile tanışmayı çok isterim" dedi. Baba Hüseyin İnsan da bu projenin Fikret Şeneş adına güzel bir vefa albümü olacağını, birçok değerli sanatçı arasında oğlunun da yer alması dolayısıyla mutlu ve gururlu olduğunu belirtti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:25 

Fikret Şeneş, Almanya, Türkiye, Ali İnsan, Güncel
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