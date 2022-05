Mozilla bu uygulamasını unuttu: 20 yıl sonra mobile geliyor - Son Dakika

Mozilla'nın ilk olarak 2003 yılında kullanıma açtığı e-posta hizmeti Mozilla Thunderbird için çalışmalar yeniden hızlandı. Thunderbird servisini güncellemeye karar veren Mozilla, yaklaşık 20 yaşındaki hizmeti için mobil uygulama geliştireceğini duyurdu.

Mozilla'nın ücretsiz ve açık kaynaklı e-posta servisi Thunderbird, mobil cihazlar için resmen geliştirilme aşamasında. Mozilla Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Ryan Lee Sipes tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, uygulama ile ilgili planlara yer verildi. Gmail gibi popüler hizmetlere rakip olur mu?

Mozilla, Thunderbird için mobil uygulama geliştiriyor

Aslında Google'ın Gmail ve Microsoft'un Outlook gibi popüler e-posta hizmetlerinden bile daha erken kullanıma açılan Thunderbird, Mozilla Vakfı'nın ilgisizliği sonucunda unutulmaya yüz tuttu. Son raporlara göre pazarın yüzde 0,01'inden daha azı tarafından kullanılan uygulama, tasarım başta olmak üzere geniş çaplı düzenlemeye giriyor.

May take a while to get all the syncing stuff squared. But this is my #2 priority, my #1 is fixing Thunderbird's UI/UX. — Ryan Lee Sipes (@ryanleesipes) May 2, 2022

Ürün ve İş Geliştirme Müdürü Ryan Lee Sipes'in açıklamasına göre, Thunderbird mobil uygulaması "yakın zamanda" kullanıma açılacak. Sipes, tüm senkronizasyonun biraz zaman alabileceğini söyledi. Ancak Mozilla'nın bir numaralı önceliğin Thunderbird için UI/UX (Kullanıcı arayüzü tasarımı/Kullanıcı deneyimi) düzeltmek olacak.

Thunderbird hizmeti 19 yıldır aktif olarak hizmet veriyor. Fakat uzun zaman önce Mozilla Vakfı, Thunderbird'ü Firefox'tan ayırmaya ve e-posta için topluluk odaklı bir modele geçirmeye çalıştı, planlar istenildiği gibi gitmeyince hizmet kendi haline bırakıldı.

Yeni Thunderbird'ün nasıl bir tasarıma sahip olacağını bilmesek de, Outlook ve Gmail gibi dev firmaların yerleşik e-posta uygulamalarıyla rekabet etmesi kesinlikle zor olacak. Her iki uygulama da birden fazla hesabı destekliyor ve ayrıca yeni özellikler alarak kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Vakıf, yeni mobil uygulamanın piyasaya sürüleceği tarih ile ilgili olarak bilgi vermekten kaçındı, ancak baştan aşağı değişeceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Bundan dolayı -en iyi ihtimalle- açık beta sürümünün önümüzdeki aylarda sunulacağını bekleyebiliriz.

Peki siz Mozilla'nın Gmail ve Outlook'a rakip olabileceğini düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.