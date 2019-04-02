MPI Ve Sıte Türkiye Dünya Toplantı Sektörü Günü'nü Birlikte Kutlayacak

Her yıl MPI Global başta olmak üzere, birçok ülkenin uluslararası sektör birlikleri ve derneklerinin en önemli buluşma günlerinden biri olan Dünya Toplantı Sektörü Günü (GMID- Global Meeting Industry Day), Türkiye'de bu yıl ikinci kez 4 Nisan 2019, Perşembe günü MPI ve SITE Türkiye ortak girişimiyle, İstanbul Lütfi Kırdar'ın ev sahipliğinde kutlanacak.

Uluslararası camiayla eş zamanlı olarak çeşitli sponsor kurum ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki konusu "Kadın İnisiyatifi ve Gücü" olarak belirlendi. "Kadının İnisiyatifi ve Gücünü" ele alan panele, başlıklarında ve konusunda uzman konuşmacılar katılım sağlayacak.

Etkinlik kapsamında sektörün paydaşlarına Türkiye destinasyonlarını yeniden güçlendirmek için ulusal ve uluslararası iş birliği, destek ve eğitimin önemine yönelik mesajlar verilecek. MPI ve SITE iş birliğinin yarattığı sinerji ile, sektörde ve iş hayatında kadınların önemi ve rolü konusunda görüş alışverişinde bulunularak etkinlikte turizm kurum ve kuruluşları, şirket ve dernek yetkililerinin, toplantı sektörü profesyonelleri, sektör medyası gibi tüm sektör paydaşları bir araya gelecek.