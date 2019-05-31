Son Dakika Haberleri: Mr. Jade'den bayram hediyesi MUTLUYUM
Son Dakika Güncel Haber

Mr. Jade'den bayram hediyesi MUTLUYUM

1 saat önce

İlk iki şarkısıyla müzik listelerini sallayan Mr. Jade, merakla beklenen yeni single'ını tamamladı.

Mr. Jade'den bayram hediyesi MUTLUYUM, System.String[]

Söz ve müziği de başarılı şarkıcıya ait "Mutluyum" adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

"Welcome to Turkey"ve

"Aşk Benim Neyime" şarkılarıyla büyük ses getiren Mr. Jade, müzik dünyasındaki iddiasını yeni bir single'la sürdürüyor. Merakla beklenen üçüncü single'ını tamamlayan sanatçı, "Mutluyum" adlı şarkısıyla 2019 yazına hareket getirecek.

DİJİTAL PLATFORMLARDA

Mr. Jade, söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Erhan Bayrak'a ait "Mutluyum" şarkısını 31 Mayıs Cuma günü sevenleriyle buluşturdu. Başarılı şarkıcı, Musicom Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlanan single'ını dinleyicilerine bayram hediyesi olarak sundu.

KLİBİ İSPANYA VE BREZİLYA'DA

ÜNLÜ MODELLERLE ÇEKTİ

Mr. Jade'nin "Mutluyum" şarkısına çektiği video klip de çok konuşulacak. Ünlü şarkıcının yönetmen koltuğunda oturduğu klibin çekimleri İspanya ve Brezilya'da yapıldı. Mr. Jade çekimlerde muhteşem deniz manzaraları eşliğinde ünlü modellerle birlikte kamera karşısına geçti. "Mutluyum" kıpır kıpır melodisi ve neşeli klibiyle bu yaza damga vuracak!

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
Söz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman ilk şarkısını çıkardı Bakan Soylu: Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:17:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mr. Jade'den bayram hediyesi MUTLUYUM
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]