MRBS sektörün nabzını tutacak

Sanayi, kamu ve sektörel organizasyon temsilcileri ile akademisyenler, uzmanlar ve karar vericileri tek çatı altında buluşturacak olan 2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde sektörün gündemindeki öncelikli konular tartışılacak. MÜSİAD Ankara tarafından 2-3 Ekim tarihlerinde Hilton Garden Inn Ankara Gimat'ta gerçekleşecek Zirve, fuar ve çalıştay oturum konularıyla sektörün nabzını tutacak.

Radar teknoloji trendleri gündeme gelecek

Radar teknolojilerindeki en güncel trendler de Zirve'de tartışılacak. Kuantum teknolojileri radar sistemleri, bilişsel radar ve radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları, pasif radar sistemleri ve multistatik radar sistemleri gibi birçok çözüm hakkında en yeni teknolojiler ve önemli bilgiler paylaşılacak. Denizden gelecek olası tehditlere karşı etkili sahil gözetleme radar sistemleri de detaylarıyla aktarılacak.

Sınır güvenliğinde siber güvenlik

Siber güvenlik konusunun askeri radar ve sınır güvenliğinde tuttuğu yer de Zirve'nin öncelikli başlıklarından birini oluşturacak. Askeri radar sistemlerinde, siber güvenlik seviyeleri, olası siber saldırılara karşı alınacak önlemler ve yurt dışında konuşlu radar ağları ile veri paylaşımlarında uygulanan siber güvenlik çözümleri masaya yatırılacak.

Yerli savunma teknolojileri tartışılacak

Zirve oturumlarının önemli bir diğer başlığı ise; olası ihraç kısıtı durumlarında sektörel hareket planının ne olması gerektiği olacak. Bu kapsamda tedarik zincirine eklenmesi gereken yeni ülkeler ile yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesi için atılması gereken adımlar gündeme getirilecek.

Ülkemizin öncelikli gündemlerinden olan hava sahası güvenliği ve ortak hava sahası kullanımıyla ilgili önemli bir oturum da Zirve'de gerçekleşecek. Uzmanlar, hava platformları için yapıya entegre radar sistemleri hakkında da bilgi verecek.