MS Farkındalık Projesi: "objektifiMSensin"
38 dakika önce
MS hastalarının aktif olarak dahil oldukları objektifiMSensin projesinde hastalar, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen resim, desen ve heykel atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken;
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:08
MS hastalarının aktif olarak dahil oldukları objektifiMSensin projesinde hastalar, İstanbul Modern
'de gerçekleştirilen resim, desen ve heykel atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken; fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut
ile yapılan aktivitelerde ise kendi dünyalarının yansıması olan fotoğraflar çektiler.
MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarının artmasında sanatın önemli bir yeri olduğunu ve bu nedenle objektifiMSensin projesinin MS hastaları tarafından büyük ilgi gördüğünü belirten Türkiye
MS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. Serkan Demir
: "Ülkemizde yaklaşık 65 bin MS'li ve yakını bu hastalığın zorlukları ile mücadele ediyor. Türkiye MS Derneği olarak yaptığımız her proje ile MS hastalığı konusundaki toplumsal duyarlılığı arttırmış oluyoruz. Proje temelinde MS hastalarını sanatsal çalışmalara dahil etmek olunca objektifiMSensin bizim için daha da anlamlı oldu. Çünkü biliyoruz ki sanat MS hastalarının yaşama olan bağlılıklarını artırmak için en iyi yollardan biri! Proje ile ayrıca MS hastalarının beyin, omurilik ve göz çevresindeki sinirlerde görülen ve uzun yıllar boyu devam eden hastalık nedeniyle görme yetisinde yaşadıkları olumsuzluklara da dikkat çekmek istedik. Süreç sonunda öyle güzel sanat çalışmaları gördük ki MS'le yaşam mücadelesinde olmak yaratıcı olmalarının önünde bir engel değil. Bu farkındalığı hem hastalarımızın kendisinin hem de toplumun görmesini sağlayan proje paydaşlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.
Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı
Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı
Son dakika! Pedofiliyi öven Zümrüt Apartmanı kitabının yayıncısı Alaattin Topçu, emniyete teslim oldu
Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı