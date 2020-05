MS hasta okulu eğitimlerini sanal ortamda sürdürüyor - Son Dakika

SAMSUN'da, her yıl mayıs ayı içinde gerçekleştirilen Multipl Skleroz (MS) Hasta Okulu Eğitim Kampı projesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 ülkenin katılımı ile internet üzerinden yapılıyor.

Türkiye genelindeki MS hastalarına tedavi sürecinde destek veren Karadeniz Multipl Skleroz Derneği, '7'nci MS Hasta Okulu Eğitim Kampı' projesini, koronavirüs tedbirleri kapsamında internet üzerinden gerçekleştiriyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi yönetiminde gerçekleştirilen projeye, akademik personel ve şehrin bu alanda uzman isimleri destek veriyor. Online eğitim programına, Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gürcistan'dan hasta yakınları ile doktorlar katıldı.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMİ ERTELEDİK'

MS tanısı koymak ve tedavi etmekle beraber hastalara sosyal anlamda da destek olmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Terzi, "Üniversitemiz öğretim üyeleriyle birlikte son 6 yıldır yaptığımız bir kamp çalışmamız vardı. Bunu her yıl mayıs ayı içinde sürdürüyorduk. Bu sene malum Covid-19 nedeniyle pandemi süreci içindeyiz. Bu nedenle her sene düzenlediğimiz kamp çalışmasını yüz yüze yapmayı şu an için ertelemiş durumdayız. Hastalarımızın evlerinde kaldığı bu süreçte egzersizlerini devam ettirmeleri ve dengeli beslenme alışkanlıklarını sürdürmeleri gerekiyor. Bu bizim tedavi başarımızı artıran önemli bir nokta" dedi.

'FİZİK TEDAVİ, YOGA, MÜZİK DİNLETİSİ'

MS hastalığının kronik bir rahatsızlık olduğunu ve bu sebeple hastaların evde kalmasının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Terzi, "Üniversitemizden çeşitli branşlarda personel arkadaşlarımızla ve şehrimizin bu konularda uzman kişilerin katkılarıyla bir dizi program gerçekleştirdik. Şu süreçte hastalarımız için en güvenli yer olan ev ortamına online olarak bizler gidelim dedik. Fizik tedavi, yoga ve egzersiz gibi fiziksel aktivite gerektiren yöntemlerden, müzik dinletisi, psiko terapi ve beslenme önerileri gibi desteklerde de bulunuyoruz" diye konuştu.

'TOPLUMDA TANINMAYAN BİR HASTALIK'

OMÜ Nöroloji Anabilim Dalı'nda kayıtlı 2 bin, Orta Karadeniz'de 8 bin, Türkiye geneli ise 40 bin MS hastası bulunduğunu belirten Prof. Dr. Terzi, "MS hastalığı bulaşıcı veya genetik özelliği çok belirgin bir hastalık değil. Toplumda da çok fazla tanınmıyor. Bu nedenle bu hastalarımızda genelde hiç bilmedikleri bir beyin ve omurilik rahatsızlığı ile karşı karşıya kalıyorlar. Zaman zaman kendilerini 'Bu hastalık niye bende oldu' diye suçlayabiliyorlar. Hatta ilerleyen aşamada hastalığı kabullenmeme durumu ile de karşılaşabiliyoruz. Tedavi sürecinde psikoterapi de oldukça önem arz ediyor" dedi.

HASTALAR İÇİN MORAL KAYNAĞI

Kendisine MS teşhisinin Prof. Dr. Murat Terzi tarafından konulduğunu ve bu vesile ile tanıştıklarını söyleyen Ayhan Kudu ise, "Hocamla beraber bu süreci devam ettiriyoruz. MS kampında yoga dersleri ve birçok etkinlik yapılıyor. Hastalar içinde oldukça faydalı bir şey, moral ve motivasyonumuzu artırıyor. Elbette bir arada olsaydık daha güzel olurdu. Fakat malum şartlardan dolayı olamadık. Reelde bir araya gelemedik belki ama sanal ortamda birlikteliğimiz devam ediyor. Buna da çok şükür" dedi.

?Eğitimlerim, 23 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında derneğin sosyal medya hesapları üzerinden devam edeceği belirtildi.