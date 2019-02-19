Son Dakika Haberleri: Ms Hastalarının Akülü Sandalye Sevinci

Ms Hastalarının Akülü Sandalye Sevinci

1 saat önce

Kütahya'da bir hayırseverin yaptığı bağışla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, yıllardır evlerinden çıkamayan yürüme engelli iki kadına teslim edildi.

Ms Hastalarının Akülü Sandalye Sevinci, System.String[]
Kütahya'da bir hayırseverin yaptığı bağışla alınan akülü tekerlekli sandalyeler, yıllardır evlerinden çıkamayan yürüme engelli iki kadına teslim edildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesine ismi açıklanmayan bir hayırsever tarafından yapılan bağışla alınan akülü iki tekerlekli sandalye, multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Ayşe Türk ve Hülya Ceylan'a verildi.

Derneğin Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki bütün engelli gruplarının sorunlarıyla ilgilenmeye gayret ettiklerini söyledi.

Akülü tekerlekli sandalyeleri, Gediz ilçesinden Hülya Ceylan ve Kütahya merkez Sofu Mahallesi'nden Ayşe Türk'e teslim ettiklerini belirten Yakar, "Allah, bağışta bulunan hayırseverimizden razı olsun. Sandalyelerin de engelli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Engellerinden dolayı yürüyemeyen kardeşlerimiz inşallah bu sayede dışarı çıkabilecek." dedi.

Yakar, aynı durumda olanların kendilerine müracaat etmeleri halinde onlara da yardımcı olabileceklerini sözlerine ekledi.

"Bu duygunun tarifi yok"

Ayşe Türk ise hastalığı nedeniyle uzun süredir evinden çıkamadığını dile getirdi.

Bu akülü sandalye sayesinde artık dışarıda gezebileceğini söyleyen Türk, "Bu duygunun tarifi yok, çok çok mutluyum. Allah, bu imkanı bize sağlayan herkesten razı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık 18 yıldır yürüyemediğini aktaran Ceylan da bağışta bulunan hayırsevere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Ayşe Türk, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 17:03:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ms Hastalarının Akülü Sandalye Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]