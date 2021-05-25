MS hastalığı gençlerde ve kadınlarda daha çok görülüyor - Son Dakika

MS hastalığı gençlerde ve kadınlarda daha çok görülüyor

25.05.2021 11:57
MS hastalığı gençlerde ve kadınlarda daha çok görülüyor, System.String[]

Uzmanlar, MS hastalığının gençlerde ve kadınlarda daha çok görüldüğünü, erkeklerde ise kadınlara kıyasla daha ağır seyrettiğini ifade ediyor.

MS hastaları nelere dikkat etmeli?

Beyindeki ya da omurilikte yer alan sinir hücrelerinin veya nadiren beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi ile Multipl Skleroz yani kısa adı ile MS hastalığı ortaya çıkıyor. MS hastalığının çoğu zaman akut atak olarak adlandırılan ani ataklar şeklinde başladığını belirten uzmanlar; hastalığın tedavisi süresince çok sıcak havalardan, ortamlardan ve aşırı egzersizlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yer yıl Mayıs ayının son Çarşamba günü Dünya MS Günü olarak anılıyor. Bu yıl 26 Mayıs'ta anılacak bu özel günde MS hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, MS hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

MS ani ataklar şeklinde başlıyor

Multipl Skleroz hastalığının beyindeki ya da omurilikte yer alan sinir hücrelerinin veya nadiren beyindeki sinir hücrelerinin hasar görmesi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, "Beyinde her sinir tabakasının etrafında oluşarak izolasyon görevi gören miyelin isminde bir tabaka bulunuyor. Miyelin, bazı düzenlemeler yapan ve sinirin hızlarını kontrol eden bir tabakadır. MS aslında miyelin tabakasının hasar görmesiyle oluşuyor. Çoğu zaman akut atak dediğimiz ani ataklar şeklinde başlıyor, kendiliğinden veya tedavi ile düzelebiliyor. Bir kısım hastada tek atak olup bir daha görülmezken, başka bir grupta aralıklı olarak ataklar olup düzelebiliyor. Nadiren bazı formlarında ataklar düzelmeyebiliyor ve ilerleyici bir hal alabiliyor." dedi.

Bu belirtilere dikkat!

MS hastalığının çok değişik belirtiler gösterebildiğine dikkat çeken Dr. Celal Şalçini, "MS hastalığı göz sinirini, yüz sinirini, ayaklara ve kollara giden sinirleri veya beyindeki herhangi bir bölgeyi etkileyebilecek her türlü nörolojik rahatsızlığa sebep olabiliyor. Çok sıklıkla göz siniri tutulumu ile başlıyor ve sonuç olarak hastada bulanık görme sorununa neden oluyor. Daha sonra hastalık ilerleyip omurilikteki veya beyindeki herhangi bir bölgeyi tutuyor ve o bölgedeki işlevin bozulmasına yol açıyor. Uyuşma, güçsüzlük, kulakta çınlama ve yüz felci gibi semptomlara neden olabiliyor." diye konuştu.

MS gençlerde ve kadınlarda daha çok görülüyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, MS hastalığının gençlerde daha çok görüldüğünün altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülüyor fakat erkeklerde hastalık daha ağır seyrediyor. Genetik yatkınlığın ve çevresel etkenlerin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Nadiren de olsa başka romatolojik hastalıklara eşlik edebiliyor. Hastalığın tanısı için ilk olarak detaylı bir muayene yapılması gerekiyor ve ardından beyin ve genelde boyundaki omuriliğin durumunu görmek üzere MR çekiliyor. Tanı sürecinde aslında MS esnasında oluşan plaklar saptanmaya çalışılıyor. Aktif plaklara, plak sayısına ve yerine bakılıyor. Genelde MS hastalarında ilaçlı MR çekiliyor. Bazen göz siniri ölçümü, veya belden sıvı alarak omurilik sıvısı incelemek gerekebiliyor."

Hastalığın iki türlü tedavisi mümkün

MS hastalığı tedavisinin iki türlü olabildiğini belirten Dr. Celal Şalçini, "İlki akut atak tedavisi dediğimiz şekilde gerçekleşiyor. Hastanın ilk şikayetinde genellikle atağın daha hızlı ve az hasarla iyileşmesi için damardan kortizon veriliyor. Eğer MS tanısı netse bir zaman geçtikten sonra hastada birinci ve sonrasında ikinci basamak tedaviler başlıyor. Daha önce haftalık olarak kullanımı ilacına göre değişen kas veya deri içine iğne uygulaması vardı. Son zamanlarda damar içine uygulanabilen ve hatta hap olarak kullanılabilecek ilaç tedavisi de gerçekleştirilebiliyor." dedi.

MS hastaları aşırı sıcaklara dikkat etmeli

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, tedavi süresince MS hastalarının çok sıcak havalarda dışarıya çıkmalarını, aşırı süre güneş altında kalmalarını, aşırı egzersiz yapmalarını, hamam ve sauna gibi vücut ısısını çok artıracak yerlerde bulunmalarını engellediklerini ifade etti.

Üsküdar Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Kas Hastalığı, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel MS hastalığı gençlerde ve kadınlarda daha çok görülüyor - Son Dakika


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