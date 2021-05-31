MS hastalığında dikkat çeken belirti; görme bulanıklığına dikkat - Son Dakika

Türkiye'de yaklaşık 70 bin kadar MS hastası olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Özcan, "Hastalık, kadınlarda erkeklere oranla 2 ila 3 kat daha fazla görülüyor. Hastalık, tek gözde görme kaybı, bulanık görme gibi şikayetlerle başlayabiliyor. Kişiler böyle şikayet yaşarsa mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalı" uyarısında bulundu.

Multipl Skleroz, yani MS hastalığının özellikle 20-40 arasındaki genç erişkinleri etkilediğini ifade eden Beykent Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emin Özcan, "Başlangıçta genellikle gözle ilgili şikayetler oluyor. Tek gözde görme kaybı, bulanık görme gibi şikayetler görülüyor. Yürüme güçlüğü ve dengesizlik olabiliyor. Özellikle tek gözde ağrılı görme kaybı veya bulanık görme varsa göz hastalıkları uzmanına başvurduktan sonra hekimler, hastayı nöroloji hekimlerine yönlendirecektir. Ancak MS atakları bazen kendiliğinden sekelsiz iyileşebiliyor. Eğer hastalar böyle bir şikayet yaşarlarsa bu şikayet tamamen geçse bile mutlaka bir nöroloji uzmanına başvurmalıdır." dedi.

"EN BÜYÜK ŞİKAYET YORGUNLUK VE BİTKİNLİK"

MS hastalığında yaşam kalitesini etkileyen en önemli şikayetlerden birinin yorgunluk ve ağır bir bitkinlik hali olduğunu anlatan Doç. Dr. Emin Özcan, "Dengesizlik ve yürüme güçlüğü de hastalarda yaşam kalitesi kaybına neden oluyor. Bunları fizik tedavi ve uygun medikal tedaviler yaşam tarzı değişiklikleri, yoga ve meditasyon ile özellikle de düzenli yürüyüş ve egzersiz ile en aza indirebiliriz" diye konuştu.

MS HASTALARINA YÜRÜYÜŞ VE YOGA ÖNERİSİ

Her gün 30 dakika yürüyüşün hastalar için önemine de değinen Doç. Dr. Özcan, "MS hastalarının büyük bir bölümünde depresyon görülüyor. Kronik hastalığın getirdiği yük olarak depresyon zaten sık görülme eğiliminde bir de MS'in kendisi de depresyona zemin hazırlıyor, bu nedenle depresyon ile başa çıkmak için düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve gerekiyorsa psikiyatri desteği gerekebilir. Hastalarımıza özellikle ritmik, kesintisiz günlük en az 30 dk yürüyüş öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşıları hakkında da konuşan Özcan, "MS hastalarına aşı hakkı geldi. MS çalışma grubu şu an kullanılmakta olan koronavirüs aşılarının, hastaları takip eden nöroloji uzmanının onayıyla yaptırılabileceği yönünde bir rapor yayınladı. Halihazırda uygulanmakta olan aşıların MS hastalık seyrine olumsuz bir etki gösterdiğine dair elimizde veri bulunmamaktadır" dedi.