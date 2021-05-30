Üye Girişi
MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor - Son Dakika

MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor

30.05.2021 13:18
MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor, System.String[]

Üniversite öğrencisiyken Multipl Skleroz (MS) hastalığı tanısı konulan ve erken tanı sonrası tedaviye başlanan Tuğçe Çon, bugün 6 yaşındaki çocuğuna, yaşama olan inancı ve mücadeleden vazgeçmeyen ruhuyla örnek olmaya çalışıyor.

Üniversite öğrencisiyken Multipl Skleroz (MS) hastalığı tanısı konulan ve erken tanı sonrası tedaviye başlanan Tuğçe Çon, bugün 6 yaşındaki çocuğuna, yaşama olan inancı ve mücadeleden vazgeçmeyen ruhuyla örnek olmaya çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Öztürk Mungan ve MS hastası Tuğçe Çon, AA muhabirine MS hastalığını ve bu hastalıkla yaşamanın nasıl olduğunu anlattı.

Evli ve 6 yaşında bir çocuk annesi olan Çon, tanı konulduğunda, hastalığı kabullenerek sürece başladığını söyledi. Mücadele etmek için mevcut sorunu kabul etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Çon, erken tanı konulması dolayısıyla umudunu asla yitirmediğini, tedaviye olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğini ifade etti.

Çon, kendisini çok iyi hissettiğini ve tedavisini aksatmadan sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Benden ziyade annem ve babam tanı konulduğunda çok endişelendi ve üzüldü. Çok şükür iyiyim. Hiçbir zaman 'Neden ben? Neden benim başıma geldi?' demedim ve kabullenerek hastalığımla bir arkadaş gibi oldum adeta. Tanı konulduğunda üniversitede peyzaj teknikerliği bölümünde okuyordum. Hatta ailem okulu bırakmamı istedi ama ben bırakmadım. Hem okudum hem tedavimi oldum. Şu an çalışmıyorum, çocuğumla ilgileniyorum, ama ileride işimi yapabilirim. Hastalığım, erken tanı konulup koruyucu tedavim başladığı için sosyal hayatım da hiç etkilenmedi. Umudumu hiç kaybetmedim."

"Hem okudum hem tedavimi oldum"

Çon, MS tanısı konulanlara hayata sımsıkı tutunmalarını, çevreden gelen olumsuz mesajları dikkate almamalarını önererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bir anneyim, oğlum için de örnek olmaya çalışıyorum. Bu süreçte de bilime, tıbbi tedaviye güveniyorum ve hastalığımla mücadele ediyorum. Oğlumun da her koşulda yanında güçlü bir şekilde duran annesi olmaya çalışıyorum. Yılmadan, pes etmeden bunun için mücadele veriyorum. Direncimi göstererek çocuğuma rol model olmaya çalışıyorum. Onun için bir örnek olmak istiyorum."

Oğlunu çok sevdiğini söyleyen ve ona, "Oğlum iyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın" diye seslenen Çon, "Onun için her zaman güçlü durmaya çalışıyorum ve çalışacağım." dedi.

"Hastaların büyük kısmı koruyucu tedavi sonrasında normal yaşamlarını sürdürebilir"

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semra Öztürk Mungan da MS hastalığının, çevresel ve genetik faktörlerin etkili olduğu, kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen bir sağlık sorunu olarak tanımlandığını söyledi.

MS'in beynin ve omuriliğin hangi sistemi etkilendiyse ona göre bulgu veren, zamanında tanı konularak tedavi edilmediğinde ilerleyen ve engellilik oranını artırabilen bir hastalık olduğuna işaret eden Mungan, tedavi başarısında erken tanının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Hastalığın, görme kaybı ataklarından, kol ve bacaklarda güçsüzlük, dengesizlik gibi çok değişken belirti ve bulgularla kendini gösterdiğini belirten Mungan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tanı konulmadığında ya da koruyucu tedaviye başlanmadığında, kol ve bacaklarda tutmama, felç görülebilir, engellilik oranı artabilir. Hasta günlük yaşamını idame ettiremez hale gelebilir. Hastalık tamamen yok edilemez ancak koruyucu tedaviyle ilerlemesi önlenebilir. Hastaların büyük kısmı, koruyucu tedavi sonrasında normal yaşamlarını sürdürebilir."

"Çocuk sahibi oldu ve günlük yaşantısına devam ediyor"

Mungan, uzun süredir MS tedavisi gören 33 yaşındaki Tuğçe Çon'un sağlık durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 11 yıl önce bize yüz felci, kol ve bacaklarda uyuşma şikayeti ile başvurdu ve MS tanısı konuldu. Dört yıl kadar haftada bir iğne tedavisi gördü, atak geçirmeye devam ettiğinden ikinci basamak tedavi başlandı. Şu an hiçbir özürlülüğü yok, 2016 yılından bu yana ikinci basamak tedavi kapsamında tablet kullanıyor. Çocuk sahibi oldu ve günlük yaşantısına devam ediyor. Genel sağlık durumu gayet iyi. Ancak 3 ayda bir mutlaka kontrol ediyoruz ve ömür boyu takibimizde olacak. Erken tanı konulduğu için şu an her şey kontrol altında."

MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor
MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor

Sağlık Bakanlığı, Kas Hastalığı, Semra Öztürk, Üniversite, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Esenler'de 4 aylık hamile kadın, arabadan yola fırlatıldı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Gustavo Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı! Ayrılmak için sunduğu şartlar yönetimi çaresiz bıraktı Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde Zincir marketlere yeni düzenleme: Sigara satışı olmayacak, pazar günleri de kapalı olmaları ihtimal dahilinde 22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Fenerbahçe'nin 'bebek yüzlü' efsane forveti Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi Şili basınından bomba iddia: Pellegrini, Fenerbahçe'nin teklifinden etkilendi         
13:36
Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü Vida'nın kazandığı parayı isteyen Aboubakar'ın pazarlıkta söylediği sözler yönetimi hayrete düşürdü         
12:42
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi         
12:11
Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi         
11:45
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı         
09:32
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım Kovalamaca sonunda yakalanan şüpheli dişinin derdine düştü: Onu bulmamız lazım         
07:06
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 13:55:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MS hastası genç anne, 6 yaşındaki oğluna mücadeleci ruhuyla örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement