MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor - Son Dakika

MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor

6 saat önce

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 5 yıl önce, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan Multiple Sclerosis (MS) hastalığına yakalanan Abdullah Berber (21), yazdığı kitaplarla yaşama tutunuyor.

MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor, System.String[]

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 5 yıl önce, merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan Multiple Sclerosis (MS) hastalığına yakalanan Abdullah Berber (21), yazdığı kitaplarla yaşama tutunuyor. Bugüne kadar kendi hastalığını konu alan 4 roman yazan Berber, şimdi de çıkaracağı şiir kitabı üzerinde çalışıyor.

?Sarıgöl'ün Afşar Mahallesi'nde oturan ve 5 yıl önce Alaşehir Ticaret Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken rahatsızlanan Abdullah Berber'e ailesi tarafından götürüldüğü İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde MS hastalığı teşhisi konuldu. Her ay bir kez gittiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Berber, hastalığı nedeniyle yürüme güçlüğü çekiyor. Bastonla yürüyebilen Berber, hastalanmasından sonra yazmaya başladığı kitaplarıyla yaşama tutunuyor. İlk olarak kendi hastalığını ve yaşamını konu alan 'Gülümse' isimli kitabını yazan Berber, 250 adet kitabı bir yayın evinde bastırdı. İlk kitabın ilgi görmesinin ardından Berber, ardından 250 adet bastırdığı 'Aybüke', 500 adet bastırdığı 'Hayata Dair Her şey' ve 'Reform' isimli üç kitap daha çıkardı. Berber, sokak sokak gezip, halkın kalabalık olduğu yerlerde kitaplarını 20 TL'ye kendisi satıyor.

Yazdığı kitaplarla hayata tutunduğunu belirten Berber, "Kitaplardan elde ettiğim gelirle tedavi masraflarımın karşılanmasında aileme destek oluyorum. Yazdığım 70 kadar şiirim var. Önümüzdeki günlerde bir de şiir kitabımı çıkarmayı düşünüyorum. Kitabımı bastırıp, satmak bana huzur veriyor" dedi.

Kendi gibi hasta olan kişilerde moralin çok önemli olduğunu hatırlatan Berber, "Mutlaka bir şeylerle uğraşın. Yaşam savaşını bırakmayın. Kitap yazarak yaşama sevincini yakaladım. Böyle huzur buluyorum" dedi.

Berber, kız kardeşinin de kendisi gibi MS hastası olduğunu söyledi.


Sarıgöl, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bir günde 54 kişi hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
15:17 Başkan Altay Aykent esnafını ziyaret etti
15:16 KOCAELİ Fabrikadan 130 bin TL'lik lastik çalan hırsızlar yakalandı
15:16 ANKARA Arnavutluk Büyükelçisi Ribo, Erdoğan'a güven mektubu sundu
15:16 Sapanca Belediyesi'nden Dezenfekte Çalışması
15:15 'Tampon' bölgede mültecilerin bekleyişi sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:21:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MS hastası genç, yazdığı kitaplarla hayata tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]