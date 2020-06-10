"MS'in Vizöründen 45 Kare Sergisi" sanal ortamda fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Multipl Skleroz (MS) hastalarının çektiği fotoğrafların yer aldığı "MS'in Vizöründen 45 Kare" adlı sergiyi sanal ortamda fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Multipl Skleroz (MS) hastalarının çektiği fotoğrafların yer aldığı "MS'in Vizöründen 45 Kare" adlı sergiyi sanal ortamda fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kentteki ressamların eserlerinin yayımlandığı resmi internet sitesinde Ankara MS Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi ile MS hastalığı konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. MS hastalarının, hastalığın atak sürecinde meydana gelen bulanık görme sorunlarının fotoğraflara yansıması amaçlanan sergide, fotoğraf makinalarındaki otomatik netlik özelliğinden faydalanmadan, MS'li gözlerin gördüğü netlikte çekilen 45 eser yer alıyor. Fotoğraf meraklıları, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "www.ankara.bel.tr" internet adresinden sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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