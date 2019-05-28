MS Platformu'nda Güçler Birleşiyor

Merkezi sinir sistemini tutan nörolojik bir hastalık olduğu için hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen MS, son yıllarda giderek artan bir sıklıkla görülüyor. Kişiden kişiye farklılık gösterebilen multipl skleroz pek çok yanlış bilgiyle de birlikte anılıyor. Türkiye'de çok sayıda MS hastası olsa da hastaların önemli bir kısmı hastalığının farkında dahi olmadan hayatını sürdürmeye çalışıyor. Farklı unsurlar sebebiyle MS hastası olduğunu gizlemek durumunda kalan, iş ve sosyal yaşamlarında ciddi sıkıntılar yaşayan hastaları da unutmamak gerekiyor. Türkiye MS Derneği, Karadeniz MS Derneği, İzmir MS Derneği ve Adana MS Derneği'nin birlikte yola çıkarak Roche İlaç Türkiye'nin koşulsuz katkılarıyla kurduğu MS Platformu, ülkemizde MS hastalığıyla ilgili bu gibi karşılanmamış ihtiyaçların farkındalığına odaklanıyor.

MS İLE MÜCADELENİN YOLU DOĞRU BİLGİDEN GEÇİYOR

Hastaların hem iş hem de sosyal yaşamlarında karşılarına çıkan zorluklara dikkat çeken MS Platformu, MS'in doğru tanınması için farklı hasta deneyimlerini ve MS ile yaşamda başarı hikayelerini uzman görüşleriyle bir araya getiriyor. Böylece hastalık sürecinde gerek hastaların gerekse hasta yakınlarının ihtiyaç duyabileceği her türlü bilginin kaynağı olmayı hedefliyor.

MS hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları araştıran ve bu konulara uzmanlar tarafından hazırlanan içeriklerle yanıt veren platform, Web sitesi, Facebook, Instagram ve YouTube sayfaları üzerinden takip edilebiliyor. Platformu ziyaret edenler, hastalığı MS'i yaşayanlardan dinleme, uzman videolarını izleme, askerlikten iş hayatına gebelikten sosyal gereksinimlere kadar merak edilen tüm bilgilere ve Türkiye genelinde düzenlenen MS etkinlik ve eğitim takvimlerine erişme şansına sahip oluyor.