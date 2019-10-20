Son Dakika Haberleri: MSB: 1 asker şehit, 1 asker yaralı
Son Dakika Güncel MSB: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

MSB: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

40 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB: 1 asker şehit, 1 asker yaralı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit, bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tel Abyad'da teröristlerin açtığı ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Fıratın Doğusunda Tel-Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, keşif gözetleme görevi esnasında PKK/ YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulay'na emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."


Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:36 Kaynak: DHA
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Son dakika: Tel Abyad'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
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