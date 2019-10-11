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Son Dakika Güncel Msb: 1 asker şehit, 3 yaralı / fotoğraf

Msb: 1 asker şehit, 3 yaralı / fotoğraf

9 dakika önce

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat'ında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Msb: 1 asker şehit, 3 yaralı / fotoğraf, System.String[]

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat'ında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Silah arkadaşımız, 10 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."

Haber: ANKARA,


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
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