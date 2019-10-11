Msb: 1 asker şehit, 3 yaralı / fotoğraf
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BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat'ında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için taziye mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekat'ında PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Akar'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Silah arkadaşımız, 10 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim."
Haber: ANKARA,
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