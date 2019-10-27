Son Dakika Haberleri: MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"
Son Dakika Güncel MSB: '1 asker şehit, 5 asker yaralı'

MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"

26 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristlerce gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat alanı Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/ YPG'li teröristlerce gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda bir askerin şehit, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı içerisinde bulunan Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), havan ve Doçka ile gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda 1 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı buna karşılık olarak "Meşru Müdafaa" hakkı çerçevesinde gerekli karşılıkların verilerek belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:30 Kaynak: İHA
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