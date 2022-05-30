MSB: 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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MSB: 1 asker şehit oldu

30.05.2022 09:39
MSB: 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da Şehit uzman çavuş Sancak'ın cenazesi Samsun'da Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın cenazesi Samsun'a getirildi MSB: 1 asker şehit oldu (2) MSB: 1 asker şehit oldu (2)
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: 1 asker şehit oldu - Son Dakika


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