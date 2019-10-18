Son Dakika Haberleri: MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Son Dakika Güncel MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

39 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van Çaldıran sınır bölgesinde devriye görevi sırasında, İran tarafından açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

MSB: 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Van Çaldıran sınır bölgesinde devriye görevi sırasında, İran tarafından açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin hafif yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "17 Ekim 2019 tarihinde Van Çaldıran sınır bölgesinde icra edilen devriye görevi esnasında, İran istikametinden açılan ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:25 Kaynak: DHA
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