Son Dakika Haberleri: MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı
Son Dakika Güncel MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı

13 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit, 8 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu 1 askerin şehit,  8 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, ateş açılan bölgedeki hedeflerin tespit edildiği bildirilerek, "Bölgede hedefler anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir" denildi.


Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Çalhanoğlu'ndan İtalyanlara tepki: Hiçbir zaman yıkılmaz, ayakta dururuz
Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in mesajı mest etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 13:39:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: 1 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]