MSB: "1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
ANKARA - Milli savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.