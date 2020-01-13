MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu - Son Dakika

MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB: 1 güvenlik korucusu, 1 asker şehit oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, teröristlerle çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusu ve 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlar kapsamında, 13 Ocak 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada biri güvenlik korucusu olmak üzere 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:09 Kaynak: DHA
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