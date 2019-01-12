Msb: 1 Haftada 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
17 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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