Msb: 1 Haftada 23 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



(İHA)

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