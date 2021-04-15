MSB: 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişi yakalandı - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye kaçak yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ mensubu 23 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Kaynak: DHA
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