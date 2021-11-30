Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay 'da görev yapan Hudut Kartalları 'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye 'den yasa dışı yollarla Türkiye 'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

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