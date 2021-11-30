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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

30.11.2021 15:51
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Suriye, Milli, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika
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