Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan biri kırmızı bültenle aranan 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da görev yapan Hudut Kartalları'nın, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Açıklamada, yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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