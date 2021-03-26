MSB: 1 Mart'tan itibaren 231 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığınca, 1 Mart tarihinden itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda 231 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Basın Sözcüsü Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekti. Kara, "Terörle mücadele kapsamında 1 Mart tarihinden itibaren, yurt içinde ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş ve devam eden operasyonlar neticesinde 231 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'19 BİN 722 ŞAHIS HUDUTLARI GEÇEMEDEN YAKALANDI'Binbaşı Kara, hudut güvenliği kapsamında mart ayı içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan toplam 5 bin 867 kişinin yakalandığını, 19 bin 722 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini kaydetti. Binbaşı Kara, "Bu şahıslar arasında 5'i FETÖ olmak üzere toplam 15 terör örgütü mensubu yakalanmıştır. İcra edilen operasyonlar neticesinde, 19 bin 346 paket sigara, 116 kilogram uyuşturucu ve 350 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Kara hudutlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında; sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.'SURİYE'DE 183 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Suriye'de ise terörden temizlenen bölgelerdeki mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi amacıyla insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak, devam ettiğinin altını çizen Kara, "Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri birliklerimiz tarafından engellenmektedir. Bu kapsamda, Suriye Harekat Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere Mart ayı içerisinde 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.'REJİMİN SALDIRILARINI DURDURMASI İÇİN TEDBİR ALINMIŞTIR'Suriye'de son dönemde TSK tarafından huzur ve güvenlik ortamı sağlanan bölgelerde saldırılar gerçekleştirildiğini anımsatan Kara, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığını, saldırılarda 1 sivilin öldüğünü 41 sivilin ise yaralandığını kaydetti. Kara, 18 Mart'ta ise Rejim kontrolündeki Tel Rıfat/Maranaz bölgesinden Kilis'e roket saldırısı düzenlendiğini, İdlib Atarib'deki bir hastaneye top atışları yapıldığını, saldırı neticesinde 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivilin hayatını kaybettiğini 10 sivilin ise yaralandığını kaydetti. Kara, "Söz konusu saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınarak imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır" dedi.Kara, "Hastaneyi bile vuracak kadar gözü dönen; çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivillere yönelik insanlık dışı ve canice saldıranları şiddetle ve esefle kınıyor ve dünyanın bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Bölgede masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Milli Savunma Bakanımız ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı arasında 25 Mart 2021'de yapılan telefon görüşmesinde, Suriye'deki ihlaller ele alınmış ve bazı önlemler alınması konusunda mutabık kalınmıştır" ifadelerini kullandı.'AZERBAYCAN'DA 217 BİN 865 METREKARE ALAN TEMİZLENDİ'Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı topraklardaki faaliyetler hakkında da bilgi veren Kara, "Bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar bölgede 217 bin 865 metrekare alan mayınlardan temizlenmiştir. Ayrıca bu konuda timlerimizle eğitimler verilmeye devam edilmektedir" diye konuştu.'İYİ KOMŞULUK TUTUMUNU DEVAM EDECEKTİR'Kara, TSK'nın Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini belirterek, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi yapılmış, NATO Karargahında Ayrıştırma Önlemleri Toplantılarının 11'incisi icra edilmiştir. Önümüzdeki dönemde, 'güven artırıcı önlemler' toplantılarının 4'üncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir. Türkiye, sorunların çözümünde ve tüm ilişkilerinde, barış, dostluk, iyi komşuluk ilişkileri, uluslararası hukuk ve ittifak ruhunu gözeten yapıcı tutumunu sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.YIL BAŞINDAN BU YANA 712 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİFETÖ ile mücadele kapsamında yapılan ihraçlar hakkında açıklamalarda bulunan Kara, "Bakanlığımız tüm birimleri ile aynı hassasiyet ve kriterlerle; yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 21 bin 494 personel ihraç edilmiş, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-25 Mart 2021 tarihleri arasında, 712 personel kamu görevinden çıkarılmış, 101 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 44 personel göreve iade edilmiştir. 3 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle o dönemden itibaren 113 bin 430 personel temin edilmiştir" diye konuştu.'YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİYLE DAHA SOMUT BİR DÜZENLEME YAPILDI'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle irticaya yeşil ışık yakıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada ise, "Yönetmelikte, 'Giriş Koşulları' başlığını taşıyan 44'üncü maddesinde yer alan subjektif değerlendirmelere tabi olan ve TCK'da suç olarak düzenlenmemiş olan muğlak 'tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması' şartı kaldırılarak yerine daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun, daha somut suçta ve cezada kanunilik ilkesini gözetir şekilde yeni bir düzenleme yapılmıştır. Sonuç olarak; yayımlanan yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.'SURİYE'NİN KUZEYİ ÇOK AKTÖRLÜ BİR ALAN'Askeri kaynaklar, Suriye'nin kuzeyinde son dönemde artan saldırıların kimin tarafından gerçekleştirildiğinin sorulması üzerine, "Özellikle Suriye'nin kuzeyi çok aktörlü, çok faktörlü bir alan. Burada dönem dönem değişik saiklerle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Biz Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hem kendi harekat alanlarımızda hem de mutabakatlarla belirlenen yükümlülükler kapsamındaki bölgede güven ve huzurun tesisi ve idamesi izin üzerimize düşen her türlü tedbiri alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunan kaynaklar, "Görüşmede bu konular ele alındı ve önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak yeni tedbirler alınması konusunda mutabakata varıldı" diye konuştu. Türkiye ve Yunanistan arasında doğrudan iletişim için 'kırmızı hat' kurulduğuna ilişkin haberlerle ilgili soruya da güvenlik kaynakları, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.