MSB: 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızda 879 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarda 879 kilogram uyuşturucu, 766 bin 864 adet de uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından 'Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' nedeniyle yapılan açıklamada, hudutlarda ele geçirilen uyuşturucu verileri paylaşıldı. Hudutlarda her türlü kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbir alınırken, uyuşturucu ile de etkin ve kararlı şekilde mücadele edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Kahraman Mehmetçik, 1 Ocak'tan bu yana hudutlarımızda 879 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Aynı tarihlerde 766 bin 864 adet de uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 Haziran'dan itibaren ise hudutlarımızda 335 kilogram uyuşturucu ile 499 bin 161 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Son 10 yılda hudutlarımızda 10 tondan fazla uyuşturucu ele geçirilirken aynı dönemde ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı da 5 milyon 595 bin 446 adet olarak kayıtlara geçti."