MSB: 1 Ocak'tan itibaren 1162 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi" açıklaması yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, düzenlediği bilgilendirme toplantısında terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi. Kara, "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek, 225'i Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

PENÇE OPERASYONLARIBinbaşı Kara, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları kapsamında; teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7 bin 584 hedef kara ateş destek vasıtalarımız, 215 hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmıştır. Müteakiben, Hava Kuvvetleri unsurları, kara ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız, bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 57 mağara, 110 sığınak 398 mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş; çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bugüne kadar ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler; dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Son zamanlarda yapılan maket uçak ve dron saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda, 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş, 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir." .'138 TERÖRİST YAKALANDI'Kara, 1 Ocak'tan itibaren hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 62 bin 296 kişinin yakalandığını, 135 bin 467 kişinin hududu geçemeden engellendiğini, bu kişiler arasındaki 52'si FETÖ'den olmak üzere 138 teröristin yakalandığını bildirdi. Kara, "1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde; 347 bin 340 paket sigara, 530 kilogram uyuşturucu, 329 adet cep telefonu ve 1486 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Kara hudutlarımızın korunması ve güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında; sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır" ifadesini kullandı. Kara ayrıca, Suriye Harekat Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil 60'i Mayıs ayında olmak üzere 1 Ocak'tan itibaren 693 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.'TOPLANTININ ANKARA'DA YAPILMASI PLANLANMAKTA'Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Benzer bir tavırla, 27 Mayıs 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası'nın, 'Milli ve dini günler ile turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu tarihlerde NOTAM gerektiren tatbikatların planlanmayacağı ve icra edilmeyeceği' maddesine aykırı olarak Güney Ege'de 19 Mayıs 2021 (Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı) tarihini kapsayan NOTAM ilanında bulunmuştur. Görüldüğü gibi uluslararası hukuk söylemini dilinden düşürmeyen Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen provokatif, hukuk tanımaz, kendi imzaladığı anlaşmalara dahi riayet etmeyen, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir. Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanları arasında gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemlere ilişkin dördüncü toplantı, 26-27 Mayıs tarihlerinde Uzaktan Görüntülü Görüşme ile yapılmıştır. Toplantıda, Güven Artırıcı Önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalınmıştır. Bir sonraki toplantının Ankara'da yapılması planlanmaktadır. Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yana olan taraftır ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürmektedir. Ancak bu tavrımız yanlış anlaşılmamalıdır. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, alaka ve menfaatlerini korumakta ve savunmakta kararlıdır, buna da muktedirdir." FETÖ İLE MÜCADELEKara, FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdüğünü söyleyerek, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 24 bin 714 personel ihraç edilmiş, 2 bin 493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında; 2 bin 48 personel kamu görevinden çıkarılmış, 375 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 80 personel göreve iade edilmiş, 8 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir" dedi.

Kara ayrıca, Covid-19 ile mücadele kapsamında, Bakanlığa bağlı tüm birlik, karargah ve kurumlarda ilk günden itibaren vakaların tespit şekli, statü dağılımı, garnizonlardaki sivil vaka sayısı gibi birçok etken dikkate alınarak anlık, noktasal ve dinamik tedbirler uygulandığını hatırlattı.