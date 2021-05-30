MSB: "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde, 1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Son Dakika

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu (1)

MSB: "1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi."

MSB: "(Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları) Bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 terörist etkisiz hale getirildi, 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın imha edildi."